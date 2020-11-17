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Sarıgül'ün A takımı belli oldu

Mustafa Sarıgül'ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH), ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr, Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nun listesine ulaştı. Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var.
 17 Kasım 2020 09:19
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Sarıgül'ün A takımı belli oldu

CHP'den ayrılarak parti için düğmeye basan Mustafa Sarıgül, sahalara iniyor. Mustafa Sarıgül'ün başlattığı Türkiye Değişim Hareketi (TDH), ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr ise Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nun listesine ulaştı.

40 KİŞİ VAR

Yıllar önce başlattığı fakat parti haline getirmediği Türkiye Değişim Hareketi, siyasete yeniden adımını attı. Sarıgül'ün kurduğu hareket, saat 10.00'da Ankara'da Marriot Otel'de 40 kişiden oluşacak kurucular kurulu toplanacak. Kurucular Kurulu'nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH'nin İstanbul İl Başkanı'nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı'nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı'nın ise Akif Akar olacağı ifade edildi. TDH'nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.

LİSTEDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Sabah.com.tr'nin ulaştığı listeye göre Sarıgül'ün kadrosunda hem CHP'den, hem TDH'den hem de iş dünyasından tanınan isimler var. Türkiye Değişim Hareketi İl Başkanlığını da yapmış olan Mehmet Ali Oğuş, Mustafa Sarıgül'ün yeni döneminde de yanında olacak. TDH Kocaeli eski İl Başkanı İş adamı Coşkun Ağaryılmaz Sarıgül'ün listesinde yer aldı. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden ve Sarıgül'ün yardımcılığını da yapmış olan Monik İpekel yeni partide de var olacak. CHP'den ilk ayrıldığı dönemde yanında olan ve parti içinde çok tartışılan isimlerden 22. dönem CHP Milletvekili Hasan Aydın da Mustafa Sarıgül ile yeni parti için kolları sıvayanlardan. Türkiye'nin yakından tanıdığı iş insanlarından Coşkunar Yılmaz, Edip Oruç, Zeynel Abidin Aktay ve Şaban Gürbüz, Sarıgül'ün yanında yer aldı. Amerika'da yaşayan iş insanı Teoman Mutlu ve turizm sektörünün önemli isimlerinden Ayhan Gedikli ve Sertaç Güngör de değişim hareketinin öncüleri arasında yer alacak.

Daha önce Şoförler Cemiyeti Başkanlığı yapan, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erol Korkut ve eski müsteşar Sabri Erbakan, tecrübelerini Türkiye Değişim Hareketi'ne aktaracak. Sarıgül'ün kurmuş olduğu hareketin kurucular kurulundaki diğer isimler şu şekilde: "Akademisyen Oğuz Fidan, ekonomist Aziz Hatip Ağaoğlu, avukat Serdar İplikçioğlu, öğretmen Şefika Keskin"

Muhammed Uzun
Sabah
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