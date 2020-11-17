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Aybüke öğretmen, ışık yaymaya devam ediyor

PKK'nın şehit ettiği Aybüke öğretmenin adı, halk kütüphanesine verildi. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi, 150 bin kitapla Güneydoğu'nun en büyüğü olacak
 17 Kasım 2020 09:21
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Aybüke öğretmen, ışık yaymaya devam ediyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı yeni yapılan halk kütüphanesinde yaşatıldı. İnşa çalışmalarına iki yıl önce başlanan dört kitap görünümlü kütüphane, 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek. 150 bin kitabın yer aldığı Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nde kitap dışında görsel ve işitsel materyaller de bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a kazandırılan kitap görünümlü kütüphane 22 milyon TL maliyetle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphaneyi gezen ve incelemelerde bulunan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesini ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederiz" dedi. AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür ise "Burası bir bilgi yuvasıdır. Bilgi nedir? Bilgi güçtür, çocuklarımız buradan alacakları bilgiyle diğer ülkelerle rekabet edecek" diye konuştu.

Necdet Çakır
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