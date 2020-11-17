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LPG'ye yapılan 18 kuruş indirim pompaya yansımayacak

LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim yapıldı ancak pompaya yansımayacak
 17 Kasım 2020 09:43
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LPG'ye yapılan 18 kuruş indirim pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından sosyal meydayadan yapılan açıklamaya göre:

17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogaz'da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Memurlar.Net
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