LPG'ye yapılan 18 kuruş indirim pompaya yansımayacak
LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim yapıldı ancak pompaya yansımayacak
|17 Kasım 2020 09:43
|+Aa- Yazdır
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından sosyal meydayadan yapılan açıklamaya göre:
17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogaz'da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV DüzenlemesiEPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 17, 2020
17/11/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz'da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Benzine büyük indirim geldi
16 Kasım 2020 16:15
|Benzine indirim geliyor
14 Kasım 2020 14:14
|Yumurta fiyatları yüzde 30 arttı
12 Kasım 2020 11:05
|Benzine 19 kuruş zam yapıldı
11 Kasım 2020 16:16
|İnşaat maliyet endeksi eylülde arttı
10 Kasım 2020 10:28
|İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
09 Kasım 2020 17:02
|Kışın habercisi kestane hem el hem cep yakıyor
08 Kasım 2020 18:18
|Çorum'da ekmeğe zam
07 Kasım 2020 18:31
|Motorine zam geldi
05 Kasım 2020 16:12
|Benzin ve motorine zam
04 Kasım 2020 16:10