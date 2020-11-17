Başkent'te 22 Bylock kullanıcısına FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|17 Kasım 2020 09:53
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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