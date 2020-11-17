Bakan Kurum, dönüştürülmesi gereken konut sayısını açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da'
|17 Kasım 2020 09:56
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