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Rize'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin dereye düştüğü kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
 17 Kasım 2020 09:58
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Rize'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin dereye düştüğü kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Faruk Ekmekçi (23) yönetimindeki 53 ACE 277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Soğuksu köyü mevkisinde İkizdere Deresi'ne düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Ufuk Barış Beyaz (23) kendi imkanlarıyla dereden çıkarak ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Sürücü Ekmekçi'yi bulmak için AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Rize Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcuları çalışma başlattı.

Ekmekçi'nin cesedi, ekiplerce olay yerinden 100 metre aşağıda bulundu.

Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.
Anadolu Ajansı
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