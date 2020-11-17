Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Kasım 2020 09:58
+Aa- Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,73107,7320
Avro9,16909,1700
Sterlin10,189010,2400
ANKARA
ABD Doları7,70007,7500
Avro9,13009,2000
Sterlin10,125010,3250
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanış rekoru
16 Kasım 2020 18:36		 Çeyrek altın günü 761 TL'den tamamladı
16 Kasım 2020 17:37
Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
16 Kasım 2020 17:14		 Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
13 Kasım 2020 18:53
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
13 Kasım 2020 18:38		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
13 Kasım 2020 18:12
Doların düşüşü bugün de devam etti
13 Kasım 2020 18:04		 Borsa güne yükselişle başladı
13 Kasım 2020 10:05
Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Kasım 2020 18:24		 Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
12 Kasım 2020 18:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti10:41 - Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı10:40 - Kültür ve Turizm Bakanlığı 190 kadronun yer aldığı görevde yükselme sınavı açtı10:40 - Kısa vadeli dış borç eylülde yükseldi10:38 - '2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz'10:24 - Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı
10:21 - 'İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir'10:12 - ÖSYM, DİB-MBSTS için 2. geç başvuru hakkı verdi10:09 - İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor10:03 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Görevde olanlar dahil 54 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı10:00 - Okul güvenlik kamera görüntüleri kimlere verilebilir?
10:00 - Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı10:00 - FETÖ firarisi saklandığı babaevinde yakalandı09:59 - Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi09:58 - Rize'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı09:58 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:56 - Bakan Kurum, dönüştürülmesi gereken konut sayısını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözü sözümdür,kendisini üzmekten sakının 2
şanlıurfa 3
ikinci el otomobil 1
Mutfak masası 1
melanie trump 1
En karanlık Bakışlı Hollywood karakterleri 3
şükretmek 5
söz gümüşse sükut altındır 3
Ben içeri düştüğümden beri 1
Gönül Dağı dizisi 1
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam