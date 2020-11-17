Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
Galatasaray'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
|17 Kasım 2020 09:59
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