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Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Galatasaray'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
 17 Kasım 2020 09:59
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Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Testleri daha önce pozitif çıkan Elabdellaoui ve Babel'le birlikte rakam 5'e yükseldi.
Memurlar.Net
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