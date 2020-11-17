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Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 17 Kasım 2020 10:00
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Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Köklüce köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Anadolu Ajansı
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