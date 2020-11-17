Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
|17 Kasım 2020 10:00
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Köklüce köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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