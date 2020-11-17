ÖSYM, DİB-MBSTS için 2. geç başvuru hakkı verdi
|17 Kasım 2020 10:12
|+Aa- Yazdır
ÖSYM'nin duyurusu:
Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır.
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DIB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|EKPSS soru ve cevapları yayımlandı
16 Kasım 2020 15:49
|EKPSS adaylarına saat uyarısı
14 Kasım 2020 13:25
|EKPSS pazar günü 81 ilde düzenlenecek
13 Kasım 2020 19:10
|KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı
12 Kasım 2020 14:13
|İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı giriş belgeleri açıklandı
11 Kasım 2020 14:20
|Adalet Bakanlığı sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
11 Kasım 2020 14:07
|DGS için ek tercih alınacak
11 Kasım 2020 09:12
|İç Denetçi sınavı sonuçları açıklandı
10 Kasım 2020 11:04
|İSG 2020 sınavı temel soru kitapçığı yayımlandı
09 Kasım 2020 11:02
|YÖKDİL/2'ye başvuruyu kaçıranlar için fırsat
09 Kasım 2020 10:06