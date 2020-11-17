ÖSYM, DİB-MBSTS için 2. geç başvuru hakkı verdi

ÖSYM'nin duyurusu:

Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DIB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI