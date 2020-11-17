Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı
|17 Kasım 2020 10:24
|+Aa- Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı.
Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 72,5 milyon metrekare olurken, bunun 40,7 milyon metrekaresinin konut, 17,3 milyon metrekaresinin konut dışı ve 14,4 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.
Kullanma amacına göre 53 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.
- İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı da yüzde 22,3 azaldı.
Bu yapıların toplam yüz ölçümü 86,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 48,8 milyon metrekaresini konut, 18,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 18,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.
Kullanım amacına göre 66,4 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,9 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kültür ve Turizm Bakanlığı 190 kadronun yer aldığı görevde yükselme sınavı açtı
17 Kasım 2020 10:40
|İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
17 Kasım 2020 10:09
|Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
17 Kasım 2020 10:00
|Aşı karşıtlarına öneri: Yarın, öbür gün piyasaya çıkacak aşıyı da olmasınlar
17 Kasım 2020 07:48
|Karabük'te, 14 gün boyunca ev ziyaretleri yasaklandı
17 Kasım 2020 00:56
|Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
17 Kasım 2020 00:51
|1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlandı
16 Kasım 2020 23:36
|'Hamster' cinsi hayvana eziyet eden kadına para cezası
16 Kasım 2020 20:29
|Mülki idare amirlerine 'afet yönetimi' eğitimi
16 Kasım 2020 19:34
|SDÜ Kovid-19'a yakalanan personeline yemek ikram ediyor
16 Kasım 2020 19:24