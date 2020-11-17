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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,7 artış gösterdi.
 17 Kasım 2020 10:24
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Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 9 ayda yüzde 73,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 72,5 milyon metrekare olurken, bunun 40,7 milyon metrekaresinin konut, 17,3 milyon metrekaresinin konut dışı ve 14,4 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 53 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

- İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı da yüzde 22,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 86,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 48,8 milyon metrekaresini konut, 18,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 18,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 66,4 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,9 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.
Anadolu Ajansı
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