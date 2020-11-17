Bakan Elvan'dan büyüme ve enflasyon açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uzun süre Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Kovid-19 nedeniyle bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı sayıları ve sürelerinin sınırlandırılmasının doğru olacağını ifade eden Yılmaz, her parti grubuna komisyon üye sayısının iki katı konuşmacı eklenmesi ve konuşma sürenin 5 dakikayla sınırlandırılmasını komisyonun oylarına sundu. Öneri kabul edildi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Yılmaz'ın kabul edilen önerisinin uygulamada sıkıntı yaratacağını savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kovid-19 nedeniyle milletvekillerinin, konuşmalarını maskelerini çıkarmadan yapmasını önerdi.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bütçeleri görüşülecek.

Bakan Elvan, sunumuna başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"29,4 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDEMESİYLE 40 MİLYAR LİRALIK SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMESİNİ ERTELEDİK"

Elvan, "Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik" diye konuştu.

Bakan Elvan, "Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız" dedi.

"2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz.

Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz.

Enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir. Bu politika çerçevesi ile enflasyonun 2023 yılında yüzde 5 seviyelerine düşmesi beklenmektedir" şeklinde konuştu.