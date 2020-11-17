Özel izinle 'Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' çıkarıyorum dedi, kaçakçılıktan yakalandı
|17 Kasım 2020 10:45
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik daha önceki bir operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve 7 objenin ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, şafak vakti 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan ikisini yakaladı.
Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde, çeşitli kurumlara ait 8 kaşe, telsiz, 6 araç görev kartı, farklı kişilerin isimlerinin yer aldığı 4 basın kartı, tepe lambası, megafon, siren, 44 kişi adına düzenlenmiş üzerinde "Türkiye Polis Gazetesi" yazılı yetki belgesi, 2 hafıza kartı, 2 cep telefonu, 19 basın yeleği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan İ.D'nin, sosyal medya hesabından da özel izinle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Gazetesi" ismiyle bir gazete kurduğu yalanını yayarak itibar kazanmaya çalıştığı öne sürüldü.
Polis, adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu ile fotoğrafları olan İ.D'nin, özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' kurduklarını iddia etti. Sözde gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi ise yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu gerçek dışı paylaşımı yapan şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı
17 Kasım 2020 11:55
|Komşusunu bıçaklayan kişiyi, Bekçi ayağından vurarak müdahale etti
17 Kasım 2020 11:18
|Bir kadın seyir halindeki araçlara taş atarken görüntülendi
17 Kasım 2020 11:04
|Niğde'de emniyet mahrem yapılanması operasyonu: 25 gözaltı
17 Kasım 2020 10:55
|Kahramanmaraş'ta eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti
17 Kasım 2020 10:44
|Rize'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
17 Kasım 2020 09:58
|'Yangına karşı niçin önlem alınmadı?'
17 Kasım 2020 08:00
|Kovid-19'un izini DSÖ sürecek
17 Kasım 2020 07:45
|İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon
17 Kasım 2020 07:20
|Vaniköy Camii nasıl yandı?
17 Kasım 2020 06:40