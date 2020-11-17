2'si muvazzaf 9 askeri personele FETÖ gözaltısı
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.
|17 Kasım 2020 10:53
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alındı.
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