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'Tüm dikkatimizi gümrükte yaşanan sorunların çözümüne yoğunlaştırdık'

"Salgın nedeniyle uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık"
 17 Kasım 2020 10:54
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'Tüm dikkatimizi gümrükte yaşanan sorunların çözümüne yoğunlaştırdık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın nedeniyle uluslararası transit geçişler, sınır kapıları ve gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdar olduklarını, tüm dikkatlerini bu sorunların çözümüne yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuştu, ihracatçıların sorunlarını dinledi.

Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla her zaman ihracatçıların yanında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Şu anda salgın nedeniyle uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

TİM'in kendi alanında bir kanaat önderi olduğunu ve dış ticaret faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "TİM'in, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümüne ve dış pazarlarda önlerinin açılmasına yönelik çabaları Türkiye ekonomisinin büyümesine her dönemde büyük katkı sağlamıştır. Nitekim hepimizin hizmet ettiği hedef, gelişmekte olan değil, gelişmiş bir ülke olmak hedefidir." görüşünü bildirdi.

Karaismailoğlu, sorumluluklarının, 18 yıldır süregelen "benzersiz ulaşım ve altyapı hamlesi"ni güçlendirerek geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.

İşlerini, yük, insan ve data hareketliliği konusunda ulaşım ve haberleşmenin tüm modlarında maksimum etki ve verimlilik sağlamak olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, yol, tünel, köprü, demir yolu inşaatları kadar akıllı ulaşım uygulamalarını hayata geçirmek ve dijitalleşmenin sunduğu katma değerden yararlanmak için yatırım yaptıklarını kaydetti.

- "10 ayda 135 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 2019'da 180 milyar doların üzerine çıktığına dikkati çekerek, bu yıl tüm dünyaya yayılan ve uluslararası ticareti derinden sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 10 ayda 135 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarılarda hiç şüphesiz 18 yıl önce ortaya koyduğumuz ulaşım ve haberleşme vizyonumuzun da payı var. Tasarruflu bir ulaşım aynı zamanda üretim girdisi maliyetlerini de kontrol altına almaktadır. Kısacası, güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir."

Bakanlık olarak ihracatçılardan gelecek her çağrıya, her ortak çalışma davetine koşa koşa gideceklerini ifade eden Karaismailoğlu, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Başkan Vekili Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda ihracatçıların sorunları ele alındı.
Anadolu Ajansı
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