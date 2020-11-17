Dolar, virüs aşısı nedeniyle 2021'de yüzde 20 değer kaybedebilir
|17 Kasım 2020 11:00
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Merkezi ABD'de bulunan ve dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Citibank'ın analizine göre Covid-19 aşıları dolarda değer kaybına neden olacak.
Citibank'a göre 2021 yılında dolardaki değer kaybı yüzde 20'ye ulaşabilir.
Bankanın araştırma notunda, "Güvenilir ve geniş kitleler tarafından ulaşılabilir aşılar piyasaya sürüldüğünde, doların yapılsal olarak aşağı yönlü trendinin katelize olacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Araştırmada şu sözlerle devam etti: Bu noktadan yola çıktığımızda, doların düşüş trendinin hızlanması ve 2021'de yüzde 20'ye kadar değer kaybı bekleniyor.
Aşı şirketi Moderna dün yaptığı açıklamada corona virüse karşı yüzde 94.5 oranında etkili bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Geçen haftada ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BionTech'in geliştirdiği RNA bazlı aşının yüzde 90 oranında başarı sağladığı duyurulmuştu.
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