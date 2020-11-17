Eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun da testi pozitif çıktı
Ak Parti Eski Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner, İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu'nun virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
|17 Kasım 2020 11:03
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İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu da korora virüse yakalandı. Aksu'nun virüse yakalandığını Ak Parti Eski Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner şahsi twitter hesabından duyurdu.
Metiner yaptığı açıklamada; "Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu'ya Allah'tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.
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