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Eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun da testi pozitif çıktı

Ak Parti Eski Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner, İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu'nun virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
 17 Kasım 2020 11:03
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Eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun da testi pozitif çıktı

İçişleri eski bakanı Abdulkadir Aksu da korora virüse yakalandı. Aksu'nun virüse yakalandığını Ak Parti Eski Milletvekili ve gazeteci yazar Mehmet Metiner şahsi twitter hesabından duyurdu.

Metiner yaptığı açıklamada; "Koronavirüs hastalığı dolayısıyla hastanede yatan değerli büyüğümüz Abdulkadir Aksu'ya Allah'tan acil şifalar diliyorum. Seni az önce aradığımda sesin iyi geliyordu Abdulkadir abi. Çabucak iyileşmen için dua ediyoruz. Rabbim seni muhafaza buyursun." dedi.

Memurlar.Net
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