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Bir kadın seyir halindeki araçlara taş atarken görüntülendi
İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
|17 Kasım 2020 11:04
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kadının trafikte seyir halindeki araçlara taş attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
DHA'nın haberine göre; Olay, önceki gün, öğle saatlerinde, Halkapınar'daki Gıda Çarşısı yakınlarında meydana geldi. Bir kadın, trafikte seyir halindeki araçlara, bilinmeyen nedenle taş attı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler ise hızla uzaklaştı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler,
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