Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mağdur affetti, mahkeme affetmedi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 14 yıl hapis cezası verdiği sanık Ersin Ülker ile gerekçeli kararını açıkladı
 17 Kasım 2020 11:10
+Aa- Yazdır
Mağdur affetti, mahkeme affetmedi

- Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ersin Ülker'in "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesinde, "Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik tutarsız beyanları ile mağdurun sanığı kurtarmaya yönelik sonraki beyanlarına itibar edilmemiştir.'" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, mağdur Kübra Tayfur ile sanık Ersin Ülker'in 2015 yılında resmi nikah olmaksızın birlikte yaşamaya başladıkları, olay tarihinden 9 ay önce aralarında geçimsizlik başladığı ve evlerini ayırdıkları belirtildi.

Kararda, 14 Eylül 2019'da Kübra Tayfur evinde uyuduğu sırada sanığın mağdurun izni ve rızası olmadan salonun açık olan camından içeri girerek bıçak çıkardığı ve mağdurun boynunu tutarak "Beni nasıl polise ihbar edersin?" diyerek mağduru sol dizinden yaraladığı anlatıldı.

Mağdur Tayfur'un çığlık atması üzerine sanığın camı kapatarak mağduru yatak ile duvar arasında sıkıştırdığı ve boğazını sıktığı aktarılan kararda, sanığın önceden hazırladığı çaydanlığın içerisinde bulunan sıcak yağı mağdurun yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı kaydedildi.

Alınan raporda, Kübra Tayfur'da 1. ve 2. derece yanık oluştuğu, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu kararda bildirildi.

Sanığın savunmasına da yer verilen gerekçeli kararda, sanık Ülker, mağdurun telefonunda başkalarıyla mesajlaştığını gördüğünü, mutfakta tartıştıkları sırada ocakta çayın bulunduğunu, her şeyin yere döküldüğünü, itişme esnasında yağın mağdurun üzerine döküldüğünü, dökülenin sıcak su yahut çay olduğunu düşündüğünü ve firari olması nedeniyle polisin gelmesinden korktuğu için evden kaçtığını söyledi.

Mağdur Tayfur'un da olayın akabinde alınan ifadesinde, sanığın önceden hazırladığı sıcak çaydanlığı yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına döktüğü, boğuşma esnasında dizinden bıçakladığı söylemleri kararda yer aldı.

Tayfur'un mahkemede alınan beyanına da yer verilen kararda, mağdurun "Sanık benim beraber yaşadığım kişidir. İki çocuğumuz bulunmaktadır. Ben olay günü ne kadar beni yakarak öldürmeye çalıştığından bahisle şikayetçi olmuşsam da öyle bir şey olmamıştır. Kesinlikle bana saldırmadı. Ben kızgınlık ile öyle ifade verdim, şikayetçi değilim." dediği aktarıldı.

- "Mahkeme, sanığın lehine olan maddeleri uygulamadı"

Mağdurun beyanlarına ilişkin gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Mağdur, mahkememizde olayın önceden anlattığı gibi olmadığını, sanığın kendisine saldırmadığını, kızgınlıkla öyle ifade verdiğini beyan etmişse de, olayın hemen akabinde hastanede alınan beyanında olayı tüm ayrıntıları ile anlatmıştır. Bu nedenle mahkememizdeki beyanının sanığı kurtarmaya yönelik olduğu, bu nedenle sanığın suçtan kurtulmaya yönelik tutarsız beyanları ile mağdurun sanığı kurtarmaya yönelik sonraki beyanlarına itibar edilmemiştir."

Tarafların bir süre birlikte yaşaması, müşterek iki çocuklarının bulunması ve dosya kapsamına göre sanığın öldürme kastıyla bir dönem birlikte yaşadığı mağdurun üzerine kızgın yağ dökmesinin "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun eylemini oluşturduğu belirtilen kararda, "mağdurda meydana gelen fiziksel tahribat ve zararın ağırlığı dikkate alındığında, teşebbüs maddesinin uygulanmasında alt sınırdan uzaklaşıldığı, sanığın sabıkalı hali, olumsuz kişiliği, suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluşmaması nedenleriyle lehine olan maddelerin uygulanmadığı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

- Mahkemenin kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ersin Ülker hakkında "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Mahkeme, sanık Ülker'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 12 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl olmak üzere 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığın sabıkalı hali ve verilen cezanın haddi gözetilerek indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Karar sonrasında mağdur Kübra Tayfur ağlayarak, sanığa sarılmaya çalışmış, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bırakın onu." ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hayata Dönüş'te zaman aşımı riski
17 Kasım 2020 08:04		 Görüntüler tepki çekmişti... O cani tutuklandı
16 Kasım 2020 19:44
Yolda yürüyen genç kıza tacizde bulunan şüpheli tutuklandı
15 Kasım 2020 15:33		 Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
14 Kasım 2020 22:49
Erol Mütercimler, İHL mezunları ile ilgili sözleri için özür diledi
13 Kasım 2020 18:14		 Sosyal medyadan dini değerlere hakaret eden eski savcıya hapis
13 Kasım 2020 17:07
2 cinayet sanığı müebbet hapse çarptırılıp tahliye edildi
13 Kasım 2020 16:27		 Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası
13 Kasım 2020 15:42
Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava
13 Kasım 2020 14:48		 Adnan Oktar'a istenen hapis cezası belli oldu
13 Kasım 2020 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - ÖSYM'den temaslı ve pozitif adaylar için duyuru12:13 - Gelir İdaresi'nden açıklama: Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?12:11 - Gün ortasında dolar hafif yükselişte12:08 - Türkiye'de çalışan azeri doktor cepheye koştu12:07 - Arda Turan koronavirüse yakalandı12:03 - Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı
11:55 - Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı11:54 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası11:48 - 'Zilletin Anayasa masasını PKK kurdu, kalemini FETÖ verdi'11:46 - Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!11:34 - AYM Belediye başkanlarının dava açma yetkisine vize verdi11:32 - FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış
11:31 - Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı11:29 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:27 - Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor11:25 - Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası11:22 - GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı
11:21 - Bolivya'da insanlar arasında yayılan yeni bir virüs türü keşfedildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil Vadi 2
Memurların Unutmaması Gerekenler 7
harun tekin 2
KARA LİSTE 2
Ahmet Kekeç 1
Saklı Cennet 1
christian luyindama 1
abd'li şirketin korona aşısının yüzde 94,5 başarılı olması 1
ikinci el otomobil 3
bir başkadır 4
SON İLANLAR
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam