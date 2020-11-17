YLSY yerleştirme tercihleri alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, YLSY yerleştirme işlemleri için tercihleri alacak.

2020 YLSY - Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Kurum Kontenjanı Tercihlerinin Alınması (Yerleştirme İşlemleri)

2020 YLSY - Sözlü Sınavda Başarılı Olan Adayların Kurum Kontenjanı Tercihlerinin Alınması (Yerleştirme İşlemleri)

2020 YLSY kapsamında sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercihi işlemleri 17 Kasım 2020 tarihinde başlayacak ve 22 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda (tercihler yapılırken en çok istenilen kurum ve alanlardan başlanmak üzere sıralama yapılması gerekir) ve YLSY Yerleştirme puanı üstünlüğüne göre Bakanlığımız REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) yapılacaktır.

Sözlü sınav sonucunda YLSY Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adayların, 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosunu dikkatle inceleyerek sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarını (tercih edilecek sadece bir kurum ve kontenjan/alan dahi olsa) tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih yapmayan öğrenciler herhangi bir kontenjana yerleşemeyecektir.

Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

YLSY Yerleştirme puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan Tercih Tablosunda (Tablo 1) sözlü sınava girdikleri "Lisansüstü Öğrenim Grubu" sütununun karşısında yer alan "Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar" kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir.

Adaylar YLSY Yerleştirme puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Bazı gruplar için kontenjan sayısından daha fazla aday 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmaktadır. Bu durumda daha yüksek puanlı adayların tercih haklarını kullanıp kullanmayacağı bilinmediğinden, başarılı olan adayların var olan tercih haklarının tamamını kullanmaları tercih ettikleri kontenjana yerleştirilme ihtimallerini artıracaktır.

Adaylar, tercih edecekleri kurumların karşısında belirtilen alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve ülke/ülkelerde lisansüstü öğrenim görmek zorundadırlar. Bu nedenle adayların, adına öğrenim görülecek kurum tercihi yaparken tercih edecekleri kurumun karşısında yer alan yurt dışında öğrenim görülecek alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve öğrenim görülebilecek ülkeler sütunlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT! Tercih işlemine katılarak kurum kontenjanlarına yerleşen ancak bu haklarını kullanmayan adaylar, sonraki 3 (üç) YLSY döneminde başvuru yapamayacaktır. Bu nedenle 2020 YLSY kapsamındaki haklarını kullanmayı düşünmeyen adayların KURUM TERCİHİ YAPMAMALARI faydalarına olacaktır. Ayrıca bu durumdaki adayların, tercih işlemine katılmayarak gelecek planlarını YLSY Programına göre yapan diğer adayların önünü açmaları faydalı olacaktır.

2020 YLSY Kurum Tercihi İşlemleri Kılavuzu için (TIKLAYINIZ)

Adaylar REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.

Adaylara duyurulur.

