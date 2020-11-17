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GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz
 17 Kasım 2020 11:22
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GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜBRETAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, ülke tarımının geleceğine yönelik nitelikli insan gücünü desteklemek amacıyla ailesi çiftçi olan ihtiyaç sahibi ziraat fakültesi öğrencilerine desteğini sürdürüyor.

Bu yıl ki GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuruları, Burs Komisyonu tarafından incelenip sonuçlandırılırken, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde burs almaya hak kazanan ziraat fakültelerindeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin isimleri açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, günümüz dünyasındaki en önemli gücün bilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörde değişim ve gelişimin yolunun bilgiye dayalı tarımsal eğitimden geçtiğine inandığımız için şirket olarak yıllardır bu yönde önemli sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Bu amaçla bir yandan 13 yıldır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veren sektördeki tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri ve model üretim alanları ile tarımın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz."

Tarımın geleceği açısından genç nüfusun önemli olduğunu aktaran Yumaklı, ziraat fakültelerinde okuyup kendini sahada veya akademik olarak tarım alanında yetiştiren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençlerin, kendileri için çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Yumaklı, "Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelerine bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Bu gençlerin birikimleriyle tarımın geleceğine yön vermelerini umut ediyoruz. Bilinçli tarım için hem çiftçi ailelerin hem de ziraat fakültelerindeki gençlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

- 500 öğrenci GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlandı

Açıklamada verilen bilgiye göre, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü uygulamayla ailesi çiftçi olan ziraat fakültesi öğrencilerine geri ödemesiz eğitim bursu desteği veren GÜBRETAŞ, tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü ve ziraat mühendisliği bölümlerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Sektördeki bu önemli sosyal sorumluluk projesi kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelindeki 39 ziraat fakültesinde eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlandı.

23 Ekim 2020'de sona eren bu yılki burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanırken, başvurularda bursiyer adayının ailesinin çiftçi olması ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.

2017'den itibaren sektördeki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda Doktora ve Tezli Yüksek Lisans öğrencisinin de yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nda 9 ay boyunca Lisans öğrencilerine aylık 350 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 700 TL ve Doktora düzeyindeki 1050 TL ödeme yapılıyor.

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 2020-2021 eğitim döneminden itibaren GÜBRETAŞ Eğitim Bursu almaya hak kazanan lisans ve tezli yüksek lisans ve doktora aşamasındaki öğrencilerin isimleri belirlenerek şirketin internet adresinde yayınlandı.

Burs verilecek olanların listesine ulaşmak için Tıklayınız:

Anadolu Ajansı
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