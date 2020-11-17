Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
|17 Kasım 2020 11:25
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Öztürkler kavşağında uygulama yaptı.
Uygulama sırasında polis ekipleri, Rıdvan Mutlu yönetimindeki 34 VSU 01 plakalı kamyonetin tavanının üstünde yıpranmış, yırtılmış ve rengi solmuş Türk bayrağını fark etti.
Durdurulan aracın sürücüsüne Türk bayrağının bu şekilde kullanılmayacağını söyleyen polis memuru, "Bayrağı neden o şekilde astın? Bayrak o şekilde kullanılmaz. Hem yıpranmış hem yırtılmış" dedi. Rıdvan Mutlu ise, "Görmedim, arabayı emanet aldım. Yeni görüyorum" dedi.
Ekipler sürücüye, 'Bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izin almadan araçların dışında reklam-yazı-işaret-resim-ilan-flama-bayrak yazmak, sesli ve ışıklı donanım bulundurmak' suçundan 132 lira cezai işlem uyguladı. Rıdvan Mutlu cezanın kesilmesinin ardından bayrağı sökmeye çalıştı
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