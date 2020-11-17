Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
|17 Kasım 2020 11:31
|+Aa- Yazdır
Düzce Valisi Cevdet Atay'ın yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Cevdet Atay'ın dün hafif semptom göstermesi üzerine test yaptırdığı belirtildi.
Vali Atay'ın testinin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Sayın Valimiz Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Doktorların tavsiyesi üzerine Sayın Valimizin tedavisi evde devam etmektedir. Sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur." ifadeleri kullanıldı.
- "Dualarınızı bekliyorum"
Vali Atay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli Düzceliler. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi. Herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de çalışan azeri doktor cepheye koştu
17 Kasım 2020 12:08
|Eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun da testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 11:03
|Bulgaristan'dan gelenler Edirne'deki koronavirüs önlemlerine hayran kaldı
17 Kasım 2020 10:40
|'İnsanlar gen teknolojisiyle değişikliğe maruz kalabilir'
17 Kasım 2020 10:21
|Aybüke öğretmen, ışık yaymaya devam ediyor
17 Kasım 2020 09:21
|Korona savaşçısı süper kahramanlar
17 Kasım 2020 09:16
|Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor
17 Kasım 2020 09:10
|Kovid testi pozitif çıkan çift, minareden anons ettirdi: Gelmeyin
17 Kasım 2020 08:46
|Teflon tavalar yeniden gündemde: Kuşların ölümüne neden oluyor
17 Kasım 2020 08:43
|Emekli astsubaya kendi bağırsağından mesane yapıldı
17 Kasım 2020 08:08