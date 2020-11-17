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FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış

Darbe girişiminden üç ay sonra "hijyen evleri" adı altında yeni bir hücre yapılanmasına giden FETÖ'nün, bu evleri yurt dışına kaçan örgüt mensuplarından geriye kalan eşyalarla donattığı belirlendi- Elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla açılan "hijyen evlerinin" çekirdek kadrosunu, aile bireyleri hakkında FETÖ'den işlem yapılan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu tespit edildi
 17 Kasım 2020 11:32
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FETÖ, 'hijyen evlerini' firarilerden kalan eşyalarla donatmış

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişiminden sonra "hijyen evleri" adı altında oluşturduğu yeni hücre evlerini, firari örgüt mensuplarından kalan eşyalarla donattığı belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz'da hezimet yaşayan örgütün yeniden toparlanmaya çalıştığına ilişkin Ekim 2016'da istihbarat alındı.

Araştırma sonucunda, darbe girişiminden önce kullanılan hücre evlerinin deşifre olması nedeniyle elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "hijyen evleri" adıyla yeni bir yapılanmaya gidildiği tespit edildi.

Çekirdek kadrosunu, aile bireyleri hakkında FETÖ'den işlem yapılan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yeni hücre sistemi, 2 Şubat 2020'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla çökertildi.

Gözaltına 58 şüphelinden bazıları, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "hijyen evleri" yapılanmasını detaylarıyla anlattı.

- Firarilerin eşyaları kullanıldı

Şüpheliler arasında yer alan "Gamze" kod adlı Gizem Nur A'nın eylemlerine yer verilen iddianamede, hijyen evlerinde kalacak kişilerin özenle seçildiği belirtildi.

İddianamede, örgütün geçmiş dönemlere nazaran daha küçük gruplar halinde gelişimini sağlayarak yeni sistemin hiyerarşik düzenini oluşturduğu kaydedildi.

Hücre yapılanması olduğu anlaşılmaması için "hijyen evlerin" duvarlarına sanatçı ve sporcu posterleri asıldığı, bunun yanı sıra evlerde farklı örgütlere ait yayınların bulundurulduğu ifade edildi.

Bu evlerde kalanların da deşifre olmamak için GSM hatları yerine kripto yazılımlı telefon programları üzerinden irtibat sağladıkları aktarıldı.

İddianamede, hijyen evindeki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarının FETÖ tarafından karşılandığı, bu kapsamda ödemelerin elden yapıldığı, kimi zaman da nakit yerine alışveriş çekleri verildiği bildirildi.

Evlerin nasıl dizayn edildiği bilgisine de yer verilen iddianamede, "Evlerde kullanılan eşyaların, daha önce boşaltılan örgüt evlerinden ve yurt dışına kaçan örgütçülerin geride kalan eşyalarından temin edildikleri anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- "Bu evlerde planlar üretilir"

Hijyen evlerini, "Çok sessiz, çok gürültüsüz birer küçük tezgah gibi ama gerçekte koskocaman bir dünya dantelası ören yerler" olarak tarif eden elebaşı Gülen, bu evlerin asıl amacını ise şöyle özetlemişti:

"Bu evlere şarj evleri denebilir. Bu evlerde planlar, projeler üretilir ve bu evlerde yetişen adamlar dünyanın fethine açılırlar. Bütün kapılara kilit vurulduğu bir dönemde bu evler, geçmişte olan misyonlarından daha büyük misyon yüklenir. Bu evler, sizin bildiğiniz gibi öyle minaresi olan ezan okunduğu zaman herkesin gittiği malum evler değildir. Meçhul ev... Kelime karakteristik olarak seçilmiştir. Belirsiz evlerdir, belirsiz evler, bir kere zaman itibarıyla ne zaman ortaya çıkacakları belirsizdir."

Anadolu Ajansı
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