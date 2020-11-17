Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
|17 Kasım 2020 11:54
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet B. ile avukatı katıldı.
Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Beni ankesörlü telefondan arayanlar olmuştu ancak telefonu açmadım. Bundan dolayı da kimin aradığını bilmiyorum. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için hakkımda suçlayıcı beyanlarda bulunmuşlardır, suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.
Duruşma savcısı, sanığın ankesörlü telefonlarla arandığı ve "mahrem imamlarla" örgütsel görüşmelere katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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