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Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı

Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
 17 Kasım 2020 11:55
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Ankara'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte 1 Temmuz-24 Ağustos'ta meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri iddia edilen 12 zanlının kimlik bilgilerini tespit etti.

Zanlılardan 11'i Ankara'da, 1'i ise İzmir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, Ankara, Çankırı, Bolu ve Çorum'da çok sayıda aracı çaldıkları ve çeşitli yöntemlerle sattıkları öne sürüldü.
Anadolu Ajansı
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