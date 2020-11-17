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Arda Turan koronavirüse yakalandı

Arda Turan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 17 Kasım 2020 12:07
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Arda Turan koronavirüse yakalandı

Galatasaray forması giyen Arda Turan, Instagram hesabınan corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Turan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa sürede görüşmek üzere..."
Memurlar.Net
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