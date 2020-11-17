ÖSYM'den temaslı ve pozitif adaylar için duyuru
|17 Kasım 2020 12:19
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Covid-19 Pozitif /Temaslı Olan Adayların Dikkatine!
Sağlık Bakanlığının "HES Kodu" uygulaması, Başkanlığımızca gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.
Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif / temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir.
Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır.
HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00'ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir.
Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir.
Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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