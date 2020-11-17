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İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu
İzmir'in Konak ilçesinde bir viyadüğün altında yanmış erkek cesedi bulundu.
|17 Kasım 2020 12:46
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Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan bir viyadüğün altında bir kişinin cesedini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yanmış halde bir erkek cesedi buldu.
Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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