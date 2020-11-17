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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 17 Kasım 2020 12:53
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hemşireye 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sema Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kadın zabıt katiplerinden sorumlu "öğretmen" konumunda olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sema Y'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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