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KDK küçük kızın 'evde bakım' talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Şırnak'ta yaşayan 9 yaşındaki kızın "evde bakım" talebinin karşılanması gerektiğini kararlaştırdı.
 17 Kasım 2020 12:58
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KDK küçük kızın 'evde bakım' talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Şırnak'ta yaşayan 9 yaşındaki kızın "evde bakım" talebinin karşılanması gerektiğini kararlaştırdı.

KDK'den alınan bilgiye göre, Şırnak'ta yaşayan kız, "tip-1 diyabet" hastası olduğunu, günde sekiz kere parmağına iğne batırarak şekerini ölçtüğünü, yine günde üç defa homolog iğnesi ve akşam yatarken de iğne olduğunu belirterek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden evde bakım talebinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, küçük kıza "kendi ihtiyaçlarını giderebilir" gerekçesiyle ret cevabı verdi.

Bunun üzerine, KDK'ye dilekçe yazan çocuğun talebini değerlendiren yetkililer, elde edilen belge ve bilgiler ışığında Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nda (ÇÖZGER) "özel koşul gereksinimli" ve "ağır engelli" olduğu belirtilen çocuğa idare tarafından bakıma muhtaç olmadığı gerekçesiyle evde bakım hizmeti verilmemesinin adil olmadığını değerlendirdi.

KDK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verdiği tavsiye kararında, engelli çocuğun mevcut hastalığı sebebiyle her gün parmaktan, koldan ve kalçadan rutin şekilde birden fazla sayıda iğne olması gerektiği hususları birlikte nazara alındığında çocuğun, vücudunun sayılan tüm bölgelerine günlük yapılması gereken enjeksiyonları tek başına yapmasının beklenemeyeceğinin altını çizdi.

KDK yetkilileri, ağır engelli çocuğun ailesine "bakıma muhtaçlık kriterini taşımadığı" gerekçesiyle evde bakım hizmeti ücretinin ödenmemesi şeklinde verilen idari kararlarda da hukuk ve hakkaniyete uyarlık görülmediği için evde bakım hizmeti ücretinden faydalandırılması konusunda gerekli idari işlemlerin yerine getirilmesi yönünde Bakanlığa tavsiye kararını iletti.
Anadolu Ajansı
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