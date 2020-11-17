Meteorojiden iki bölgeye fırtına uyarısı
Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
|17 Kasım 2020 13:25
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Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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