Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mezar taşı ustasının 'korona' mesajı: Maske takmadığınız için teşekkür ederiz

Konya'da mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla hediye olarak bastırdığı çakmakların üzerine "Maske takmadığınız için teşekkür ederiz" ve "Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz" yazarak mesaj vermesi dikkat çekti.
 17 Kasım 2020 13:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarının toplamda 417 bini, vefat sayısının ise 11 bini geçmesinin ardından vatandaşlardan da ilginç yöntemlerle uyarılarda bulunuyor.

Konya'da yaşayan mezar taşı ustası Alaattin Yılmaz, her yıl üzerine farklı şeyler yazarak müşterilerine hediye ettiği çakmakların üzerine bu yılda pandemi nedeniyle ilginç cümleler yazdı. Çakmaklara 'Maske takmadığınız için teşekkür ederiz' ve 'Sigara içtiğiniz için teşekkür ederiz' yazan ve müşterilerine hediye eden Alaattin Yılmaz, dükkanına maske takmadan gelenlerin maske takarak gittiğini söylüyor.

"BİZ MİLLETİ TEŞVİK EDİYORUZ ASLINDA"

İnsanların sigarayı bırakması ve maske takması için bu şekilde çakmaklara yazı yazdıklarını anlatan Alaattin Yılmaz, "Şaka amacıyla o yazıları yazdık. Hem milleti bilinçlendirelim hem de 'sigara içmeyin, maske takın' anlamında biraz korkutalım amaçlı bir reklam düşündük. Bu da arkadaşların arasında tutulunca komik bir durum oldu. İstanbul'dan arayan oldu 'abi sen gerçekten mezar taşçısı mısın' diyerek. Çakmak yollamamı istedi, yollayayım dedim ben de. Niye yazdın dedi bende maske takın sigara içmeyin dedim. Yani biz milleti teşvik ediyoruz aslında. Çakmağın altında özellikle mezar taşları yazıyor ya, o yüzden maske takmadığınız zaman direkt mezarlığa, takarsanız yaşıyorsunuz demek istiyoruz" dedi.

"MASKESİZ GELENLERE ÇAKMAĞI VERDİĞİM ZAMAN MASKEYİ TAKIP GİDİYOR"

Maskelerini basma sebeplerinin reklam hem bilinçlendirme olduğunu anlatan Alaattin Yılmaz, "Milletimiz görsün diye o şekilde bir düşünce gerçekleştirdik. Zaten bu benim ilk değil, 3-5 senedir çakmak bastırıyorum. Maskeyi de bu sene ilave ettim. Mesela geçen sene emniyet tekeri takmadığınız için teşekkür ederim yazdırmıştım. O da iyi oldu çoğu takmaya başlamıştı yani. Maskesiz gelenlere ben bu çakmağı verdiğim zaman giderken maskeyi takıp gidiyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehit Piyade Teğmen son yolculuğuna uğurlandı
17 Kasım 2020 13:59		 Tapu Müdürlüğü'nde personelin çoğunun testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 13:52
Belediye Başkanı, mühürlediği binaya taşındı: Bodrum katta mı yaşasaydım?
17 Kasım 2020 13:48		 Adliye personeli, küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu
17 Kasım 2020 13:43
Karayolları, zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
17 Kasım 2020 13:33		 Meteorojiden iki bölgeye fırtına uyarısı
17 Kasım 2020 13:25
Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 7 milyon civarında
17 Kasım 2020 13:07		 Türkiye'de çalışan azeri doktor cepheye koştu
17 Kasım 2020 12:08
Düzce Valisi Cevdet Atay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 11:31		 Eski Bakan Abdulkadir Aksu'nun da testi pozitif çıktı
17 Kasım 2020 11:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:10 - Bakan Soylu: Bir terörist ABD'lilerin eğitim verdiğini itiraf etti14:05 - Birbirini izleyen üç yılın izni bir arada kullanılabilir mi?14:05 - Sipariş getirdiği apartmanda merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada14:04 - Hiç yağış olmazsa Ankara'nın 5, İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı13:59 - Şehit Piyade Teğmen son yolculuğuna uğurlandı13:58 - Koronavirüslü kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı
13:52 - Tapu Müdürlüğü'nde personelin çoğunun testi pozitif çıktı13:48 - Belediye Başkanı, mühürlediği binaya taşındı: Bodrum katta mı yaşasaydım?13:43 - Adliye personeli, küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu13:40 - Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı13:40 - Mezar taşı ustasının 'korona' mesajı: Maske takmadığınız için teşekkür ederiz13:33 - Karayolları, zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
13:25 - Meteorojiden iki bölgeye fırtına uyarısı13:21 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:13 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 7 milyon civarında13:04 - Yapı denetim kuruluşlarına kesilen para cezalarına karşı üst derece yargı yolu
12:58 - KDK küçük kızın 'evde bakım' talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
GİB'den açıklama... Yapılandırmaya başvuru nasıl yapılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bunlar okullarda öğretmiyorlar 5
sadakatsiz 2
Közde mısır 2
Denizler şeffaf olsaydı 6
pandemi de ille de okulların açılacak olması 1
cesaret 2
bir başkadır 4
ikinci el otomobil 4
tarih bölümü ilanı için ilahiyat fakültesi şartı konması 5
ikinci el otonun artık lüks bir oto haline dönüşmesi 3
SON İLANLAR
Çorum Belediyesi 22 memur alacak-düzeltilmiş ilan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam