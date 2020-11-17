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Adliye personeli, küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu

Malatya Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personeller kök hücre nakli bekleyen 6 yaşındaki Uygar Taşdemir için bağışta bulundu.
 17 Kasım 2020 13:43
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Adliye personeli, küçük Uygar için kök hücre bağışında bulundu

Malatya Adliyesinde görev yapan hakim, savcı ve personeller kök hücre nakli bekleyen 6 yaşındaki Uygar Taşdemir için bağışta bulundu.

Malatya Adliyesi ve Türk Kızılay iş birliğiyle adliye binasında kurulan stantlarda, kemik iliğinin yeteri kadar çalışmaması ve hiç yeni hücre üretememesi nedeniyle "Aplastik anemi" tanısı konulan ve Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Şerife Pınar Taşdemir'in 6 yaşındaki oğlu Uygar Taşdemir için bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya adliyede görev yapan hakim, savcı ve personeller yoğun ilgi gösterdi.

Uygar Taşdemir'in babası Amil Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aplastik anemi" tanısı konulan çocuğu için uygun kök hücre beklediklerini söyledi.

Yakın akraba çevresinde uygun kök hücre bulunamadığını belirten baba Taşdemir, "Oğlumun durumu şu an iyi ancak kök hücre nakli olması gerekiyor. Bu anlamda yurt içi taramaları başlatıldı, inşallah olumlu sonuç alırız. Bugün Malatya Adliyesi personeli kampanya başlattı. Bağışta bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bir an önce oğlumun sağlığına kavuşması için dua bekliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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