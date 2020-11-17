Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı
Sakarya'da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Gelin arabasındaki, "Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel yanıma" yazısı görenleri gülümsetti.
|17 Kasım 2020 14:22
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Salgın döneminde, nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini korona virüslü yazılara bıraktı. Akyazı ilçesinde Ömer Faruk ve Beyza Karacan çifti, dünya evine girdi. Ancak gelin arabasındaki söz ise herkesin dikkatini çekti.
Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını şaşırtırken bir kısmını ise gülümsetti. Gelin arabasını süsleten damat Ömer Faruk Karacan, aracın üzerine; "Dezenfektan döktüm yollarına korana olmadan gel yanıma" yazısı yazarak gelini almaya gitti. Yüzleri güldüren pankart ile korona virüs salgınına da dikkat çekilirken, gelin Beyza Karacan ise, yazının kendisine de sürpriz olduğunu ifade etti.
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