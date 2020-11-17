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Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı.
 17 Kasım 2020 14:30
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A Haber'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Tevfik Özlü, "Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Özlü, "Tabii ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur" dedi.

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

Önümüz kış, ilerleyen günlerde daha kötü bir dalganın geleceğini varsaymak kehanette bulunmak değil. Acil tedbirlere ihtiyaç var.

Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı.

Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor.

Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.

Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir.

Eğitimle ilgili de kısıtlamalar gelebilir. Bu dönemde yükselen trendi göze alırsak eğitimde de etkilenme olabilir. Bu alabileceğimiz tedbirlere bağlı.

Şaşırtıcı değil, bunu öngörüyorduk. Yurttaşlarımızın duyarlılığı da iyi ya da kötü yönde değiştiriyor bunu. Yeterince duyarlı olsaydık böyle olmayabilirdi. Kışın gelmesiyle birlikte de artış bekliyor. Şu an yönetilemezlik durumu yok ama böyle devam ederse süreci yönetilemez hale dönüştürülebilir.

Ölümler arttı ama hala olayı ciddiye almayanlar, uyduruluyor diyenler var.

Çok gerekli bir durum olmadıkça evden çıkmamak gerekiyor. İhtiyacı kısaca görüp eve dönmek gerekiyor. Eve kimseyi almamak ve eğlence için dışarı çıkmamak gerekiyor.

Memurlar.Net
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