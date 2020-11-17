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Konut fiyatları Eylülde de arttı

Konut Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 27,3 artışla 146,7 seviyesinde gerçekleşti.
 17 Kasım 2020 14:43
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Konut fiyatları Eylülde de arttı

Konut Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 27,3 artışla 146,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Eylül 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 146,7 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,5, 1,3 ve 1,2 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,7, 27,2 ve 27,8 arttı.
Anadolu Ajansı
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