15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kağıthane'deki bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheliler Yücel B'nin 3,5 yıla kadar, olayı görüntüleyen iş yeri sahibi Samet K'nin ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 14 Kasım'da yapılan başvuruda, henüz 15 yaşında olan mağdur E.Y'nin darbedildiğinin bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Bayram Samet K'nin iş yeri sahibi, Yücel B'nin ise aynı iş yerinde kaplama ustası olduğu aktarılan iddianamede, mağdur E.Y'nin, Yücel B'nin yanında yaklaşık 1 yıldır çırak olarak çalıştığı anlatıldı.

İddianamede, müracaat tarihinden yaklaşık 3 hafta önce hiçbir geçerli neden yokken şüpheli Yücel B'nin mağdura defalarca tokat attığı, diğer şüpheli Samet K'nin ise darp anlarını görüntüye aldığı ifade edildi.

- "Atılı eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır"

Kamera kayıtlarında Samet K'nin mağduru darbetmediğinin yer aldığına vurgu yapılan iddianamede, ancak görüntülerde Samet K'nin "Evet Yücel abi, devam et Yücel abi, bu böyle bitmez Yücel Abi" diyerek şüpheli Yücel B'nin mağduru darbetme kararlılığını kuvvetlendirdiğine dikkat çekildi.

İddianamede mağdurun beyanında, olaylar sırasında video kaydının sona ermesiyle şüpheli Samet K'nin de kendisine vurduğunu söylediği aktarılarak, bu suretle şüphelilerin iştirak halinde mağduru darbettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Mağdurun 15 yaşında olduğu, bu nedenle henüz fiziksel gelişimini tamamlamadığı ve kamera görüntülerinde darbedilme eylemine hiçbir karşılık vermediği belirtilen iddianamede, "Mağdurun tamamen korumacı bir tavır takındığı, bu suretle kendisine yönelik darp eylemi açıcından beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olduğunun anlaşıldığı, şüphelilerin ise hiçbir neden yokken mağduru darbettikleri ve darbederken kahkahalar attıkları, bu nedenle atılı eylemi canavarca hisle gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Daha önce tahta kesme makinesi ile parmağı kesilmiş

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin tespit edilmesi üzerine, mağdurun ifadesininin alındığı aktarıldı.

Mağdurun beyanında bu olaylardan 6 ay önce, şüpheli Yücel B. tarafından sağ işaret parmağının tahta kesme makinesi ile kesildiğini söylediği bildirilen iddianamede, kamera görüntülerinde de bahsi geçen yaralamaları kimin yaptığı sorulduğunda mağdurun Yücel B'ye yönelik "sen yaptın" dediği anlatıldı.

Şüpheli Yücel B'nin bu yaralama olayıyla "silahla yaralama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Yücel B'nin "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, iş yeri sahibi şüpheli Samet K. hakkında ise "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama"suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Şüphelilerin tutuklanması talebi

Her iki şüphelinin işledikleri suçla toplumda infail uyandırdıklarına işaret edilen iddianamede, eğlenmek amaçlı yaşı küçük mağduru darbetmiş olmaları ve eylemin mağdurun geleceği üzerinde oluşturduğu olumsuz etki gözönünde bulundurularak şüphelilerin tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiği belirtildi.