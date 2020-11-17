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Memurlar.net'in İOS uygulaması güncellendi (1.3.0)
Memurlar.net'in İOS uygulaması 16 Ekim'de bütünüyle yenilenmişti. 16 Ekim'den önce, uygulamayı indiren ziyaretçilerimizin, cep telefonlarındaki mevcut uygulamayı silip yeni 1.0 seri nolu uygulamayı indirmeleri gerekmektedir.
|17 Kasım 2020 15:00
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Memurlar.net'in İOS uygulamasını bütünüyle değiştirdiğimizi Ekim ayında duyurmuştuk.
16 Ekim'den önce, memurlar.net uygulaması indirmiş ve kullanmış olanların uygulamalarını silip güncel uygulamayı AppStore'dan indirmeleri gerekmektedir.
"Uygulama çalışmıyor, kitleniyor" şeklinde şikayetleri olan ziyaretçilerimizin önemli bir kısmı hala 16 Ekim'den önceki uygulamayı kullanmaktadır.
1.3.0 sürümlü güncel uygulama için tıklayınız.
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