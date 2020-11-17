Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dikey peyzajlardan çıkan bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti. Ancak İBB'nin Balıkesir Büyükşehir belediyesine verdiği cevaba göre bitkiler stresten ölmüştür.
 17 Kasım 2020 14:58
+Aa- Yazdır
İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dikey peyzajlardan çıkan bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'ye yazdığı resmi yazıda, sökülen dikey peyzajlardan çıkan bitkilere talip olduğunu açıklamıştı. İBB ise bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti.

Ancak İBB, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine verdiği cevapta, dikey peyzajdan çıkan bitkilerin stresten dolayı öldüğünü bu nedenle verilemeyeceğini açıkladı

İşte Balıkesir Büyükşehir belediyesine verilen cevap
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor
17 Kasım 2020 15:37		 Koronavirüslü kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı
17 Kasım 2020 13:58
Erken doğan bebeklerin videosu Avrupa'da ödül aldı
17 Kasım 2020 12:03		 Sosyal medyada paylaşınca harekete geçildi
16 Kasım 2020 23:40
60 bin yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü!
16 Kasım 2020 22:01		 Kars'ta yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü
16 Kasım 2020 19:23
Kucağındaki hamster'ı tokatlayıp ısırdı, ceza yedi
16 Kasım 2020 16:39		 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan aracı üreten 3'üncü ülke olduk
16 Kasım 2020 13:45
Koronavirüse rağmen parti yapan 21 kişiye 16 bin lira ceza
15 Kasım 2020 21:29		 Keçiören'de 40 metre yükseklikte kule inşa edilecek
15 Kasım 2020 20:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı15:41 - Kış soğukları kapıda! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor15:37 - Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor15:25 - Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama15:20 - Bakan Selçuk'tan yapılandırma açıklaması15:12 - Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
15:04 - Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden güvenlik görevlisine soruşturma15:00 - Memurlar.net'in İOS uygulaması güncellendi (1.3.0)15:00 - Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu14:58 - İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama14:52 - 15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu14:48 - Tüm doktorların testi pozitif çıktı, ASM karantinaya alındı
14:43 - Konut fiyatları Eylülde de arttı14:35 - Prof. Dr. Saraçoğlu formülü verdi, aktarlarda satışlar zirve yaptı14:30 - Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı14:29 - Kılıçdaroğlu: Sorunları çözecek en büyük aktör biziz14:22 - Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı
14:20 - Türkiye'de, yüzde 90 etkili korona aşısının ikinci dozu yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bunlar okullarda öğretmiyorlar 5
şükretmek 4
Michael knapinski 1
the boss 3
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 6
divan edebiyatından bir beyit bırak 2
Ahmet Kekeç 1
yastıkbank 6
Yeşil Vadi 1
Bir otostopçunun Galaksi Günlüğü 3
SON İLANLAR
Çorum Belediyesi 22 memur alacak-düzeltilmiş ilan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam