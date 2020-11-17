İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dikey peyzajlardan çıkan bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti. Ancak İBB'nin Balıkesir Büyükşehir belediyesine verdiği cevaba göre bitkiler stresten ölmüştür.
|17 Kasım 2020 14:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dikey peyzajlardan çıkan bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'ye yazdığı resmi yazıda, sökülen dikey peyzajlardan çıkan bitkilere talip olduğunu açıklamıştı. İBB ise bitkileri toprakla buluşturduklarını söylemişti.
Ancak İBB, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine verdiği cevapta, dikey peyzajdan çıkan bitkilerin stresten dolayı öldüğünü bu nedenle verilemeyeceğini açıkladı
İşte Balıkesir Büyükşehir belediyesine verilen cevap
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