Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu

Tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş'nin beraatine, olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve haklarında idari soruşturma başlatılmasına karar verildi
 17 Kasım 2020 15:00
+Aa- Yazdır
Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu

Diyarbakır'da 3 yıl önce nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isterken "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucunda Kemal Kurkut'un ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan polis memurunun beraatine, olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması ve haklarında idari soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Y.Ş, maktul Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık Y.Ş'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.

Maktulün ağabeyi Kurkut, tüm delillerin ortada olduğunu savunarak, adil yargılama yapılmasını talep etti.

Kurkut ailesinin avukatları ise savcının esas hakkında hazırladığı mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık polis memuru Y.Ş. de somut deliller üzerinden yargılama yapılması gerekirken hakkında açılan davanın soyut deliller üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.

Y.Ş, savunmasında şunları kaydetti:

"Tüm deliller iddia makamının gözü önünde tespit edildi. Görüntüler baz alınarak hakkımda dava açıldı. Kemal Kurkut'un vücudundan silahıma ait bir kurşun çıkmamıştır. Hala bu eylemi yapan sanığın tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bu dosyanın en alakasız sanığıyım. Bu olayın asıl kusurlu faillerinin dosyada yargılanmasını istiyorum. Maddi deliller ışığında beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Mahkeme alınan raporlar ve görüntü kayıtları doğrultusunda sanığın, suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeterli nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini gerekçe göstererek oy çokluğuyla beraatini kararlaştırdı.

Ayrıca mahkeme, gerçek failin bulunması, etkin bir soruşturma yürütülmesi için karar kesinleştikten sonra olay günü görüntü kayıtlarında bulunan görevli tüm polisler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu polisler hakkında idari soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin bir üyesi ise sanığın eyleminin "bilinçli taksirle öldürme" suçunu oluşturduğu kanaatiyle aksi yöndeki çoğunluk görüşüne katılmadığını belirterek karara muhalefet şerhi koydu.

21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen Kemal Kurkut, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mağdur affetti, mahkeme affetmedi
17 Kasım 2020 11:10		 'Hayata Dönüş'te zaman aşımı riski
17 Kasım 2020 08:04
Görüntüler tepki çekmişti... O cani tutuklandı
16 Kasım 2020 19:44		 Yolda yürüyen genç kıza tacizde bulunan şüpheli tutuklandı
15 Kasım 2020 15:33
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı
14 Kasım 2020 22:49		 Erol Mütercimler, İHL mezunları ile ilgili sözleri için özür diledi
13 Kasım 2020 18:14
Sosyal medyadan dini değerlere hakaret eden eski savcıya hapis
13 Kasım 2020 17:07		 2 cinayet sanığı müebbet hapse çarptırılıp tahliye edildi
13 Kasım 2020 16:27
Yayaların üzerine araç süren eski hakim ve savcı oğluna hapis cezası
13 Kasım 2020 15:42		 Enver Aysever'e 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava
13 Kasım 2020 14:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı15:41 - Kış soğukları kapıda! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor15:37 - Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor15:25 - Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama15:20 - Bakan Selçuk'tan yapılandırma açıklaması15:12 - Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
15:04 - Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden güvenlik görevlisine soruşturma15:00 - Memurlar.net'in İOS uygulaması güncellendi (1.3.0)15:00 - Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu14:58 - İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama14:52 - 15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu14:48 - Tüm doktorların testi pozitif çıktı, ASM karantinaya alındı
14:43 - Konut fiyatları Eylülde de arttı14:35 - Prof. Dr. Saraçoğlu formülü verdi, aktarlarda satışlar zirve yaptı14:30 - Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı14:29 - Kılıçdaroğlu: Sorunları çözecek en büyük aktör biziz14:22 - Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı
14:20 - Türkiye'de, yüzde 90 etkili korona aşısının ikinci dozu yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
En karanlık Bakışlı Hollywood karakterleri 2
resim 3
Közde mısır 2
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
Denizler şeffaf olsaydı 6
değişik 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 2
çakı çakmak ustura bıçak 1
söz gümüşse sükut altındır 3
21.11.2020 beşiktaş vs başakşehir maçı 1
SON İLANLAR
Çorum Belediyesi 22 memur alacak-düzeltilmiş ilan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam