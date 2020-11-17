Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
 17 Kasım 2020 15:12
+Aa- Yazdır
Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Arda Turan koronavirüse yakalandı
17 Kasım 2020 12:07		 Galatasaray'da virüs şoku! Vaka sayısı 5'e yükseldi
17 Kasım 2020 09:59
Cüneyt Çakır, Çekya-Slovakya maçında düdük çalacak
16 Kasım 2020 21:26		 A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkarıldı
16 Kasım 2020 16:28
Mahkeme, Galatasayar Mali Genel Kurulu'nun kararını iptal etti
16 Kasım 2020 10:56		 Rusya Teknik Direktörü: Kırmızı karta kadar her şey güzel gidiyordu
16 Kasım 2020 00:23
A Milliler 5 gollü maçta lider Rusya'yı yendi
15 Kasım 2020 22:00		 Kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı
15 Kasım 2020 17:48
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini kazanan belli oldu
15 Kasım 2020 15:09		 Formula 1'de balkonlar tıklım tıklım!
15 Kasım 2020 14:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı15:41 - Kış soğukları kapıda! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor15:37 - Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor15:25 - Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama15:20 - Bakan Selçuk'tan yapılandırma açıklaması15:12 - Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
15:04 - Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden güvenlik görevlisine soruşturma15:00 - Memurlar.net'in İOS uygulaması güncellendi (1.3.0)15:00 - Nevruzda 'dur' ihtarına uymayan gencin ölümünde polislere suç duyurusu14:58 - İBB, toprakla buluşturduğunu söylemişti ama14:52 - 15 yaşındaki çocuğa dayak için istenen ceza belli oldu14:48 - Tüm doktorların testi pozitif çıktı, ASM karantinaya alındı
14:43 - Konut fiyatları Eylülde de arttı14:35 - Prof. Dr. Saraçoğlu formülü verdi, aktarlarda satışlar zirve yaptı14:30 - Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı14:29 - Kılıçdaroğlu: Sorunları çözecek en büyük aktör biziz14:22 - Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki görenler hayretler içinde kaldı
14:20 - Türkiye'de, yüzde 90 etkili korona aşısının ikinci dozu yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirilirse, aşı yaptırır mısınız?
ÇOK OKUNANLAR
Süleyman Soylu: İmamoğlu talimatını bizzat ben verdim
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bilim Kurulu'nun, bu tavsiyeleri sunduğu iddia ediliyor
Bilim Kurulu Üyesi 'muhtemel kısıtlamaları' açıkladı
Belediye başkanını isyan ettiren görüntü: Temizletmeyeceğim!
Temaslı ve pozitif vakalar için elektronik bileklik geliyor
Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
İstanbul'da yeni virüs yasakları geldi! İBB hepsini kapatıyor
Kabine toplanıyor... Önemli konular görüşülecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye gp podyumunda şekerli gazoz kullanılması 6
benzine indirim 5
ramazan ayında formula 1 yapmayız 2
21.11.2020 beşiktaş vs başakşehir maçı 1
Bırak sarhoşu kendi yıkılsın 1
Mutfak masası 1
salgında tablonun gittikçe kötüleşmesi 6
İmamoğlu'na Soruşturma Açılması 1
ümit özdağ'ın iyi parti'den ihraç edilmesi 1
divan edebiyatından bir beyit bırak 2
SON İLANLAR
Çorum Belediyesi 22 memur alacak-düzeltilmiş ilan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orman Mühendisleri Odası serbest meslek mensupluğu sınav ilanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karacadağ Kalkınma Ajansı 6 uzman personel alacak
Hakkari Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Osmaniye Mehmetli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Doğanhisar Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam