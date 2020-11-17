Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
|17 Kasım 2020 15:12
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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