Vaniköy Camii yangını soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
|17 Kasım 2020 15:25
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında görevlendirilen cumhuriyet savcısının bilirkişi heyetiyle birlikte olay yerinde yaptığı ayrıntılı incelemeye ilişkin raporun henüz tamamlanmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesinde bulunan Vaniköy Camisi'nde 15 Kasım Pazar günü ağır hasara neden olacak nitelikte yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet savcısı tarafından dün mahallinde bir elektrik mühendisi, bir itfaiye amiri, bir makine ve ısı sistemleri mühendisi ile bir yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetiyle birlikte inceleme yapılmıştır." denildi.
Ayrıca olaya tanık olan kişilerin beyanlarının alındığı aktarılan açıklamada, bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilerek kolluk ekiplerine yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik delil toplanması yönünde talimat verildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangının söndürülmesini müteakip Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan raporda, 'yangının cami içerisinde bulunan çoklu elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla başladığı ve ahşap döşeme malzemeleri ile çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayıldığı' şeklinde görüş bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde yapılan ayrıntılı bilirkişi incelemesine ilişkin rapor ise henüz tamamlanmamıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve varsa yangının çıkışında sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."
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