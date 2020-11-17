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Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor

Samsun'da vaka sayısındaki artışın yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen devam ettiğini, bu durumun artık kaygı verici bir hal almaya başladığını söyleyen Samsun Valiliği Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Ağır vaka sayımız da vaka sayımızla birlikte artıyor. İlimizde sağlık alt yapımız güçlü ama bununda bir sınırı var. Lütfen bu sınıra ulaşmadan önlemlere uyalım" dedi.
 17 Kasım 2020 15:37
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Sağlık Müdürü uyardı: Ağır vaka sayımız, vaka sayımızla birlikte artıyor

Samsun'da vaka sayısındaki artışın yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen devam ettiğini, bu durumun artık kaygı verici bir hal almaya başladığını söyleyen Samsun Valiliği Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Ağır vaka sayımız da vaka sayımızla birlikte artıyor. İlimizde sağlık alt yapımız güçlü ama bununda bir sınırı var. Lütfen bu sınıra ulaşmadan önlemlere uyalım" dedi.

Pandemi sürecinde aylardır en ön cephede, virüsle yüz yüze bir mücadele içinde olan sağlık çalışanlarının artık yorulduğunu belirten Sağlık İl Müdürü Oruç Samsunlulara seslenerek, "Sağlık çalışanlarımızın yanında olun. Alkışla değil, önlemlere gösterdiğiniz özenle onların yanında olun. Gerçekten mecbur kalmadıkça lütfen dışarı çıkmayın, maskesiz asla deyin, aile akraba ziyaretlerine son verin, sosyal mesafeye özellikle dışarıdaki 1,5 metrelik mesafeye dikkat edin. Sağlık çalışanları bu savaşta son cephedir, son cepheyi koruyun ve hep beraber korona virüsü ilimizden defedelim" diye konuştu.

"Hala kapalı alanlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz"

Özellikle geçtiğimiz hafta sonu alışveriş alanları ve Samsun'un ana caddelerinde yaşanan kalabalığı görünce endişelenmemenin mümkün olmadığını söyleyen Oruç, "Bu kalabalık bizi ürkütüyor, endişelendiriyor. Samsun Valiliğimizin talimatları doğrultusunda ildeki tüm kolluk kuvvetleri, idari ekipler ve sağlık ekipleri sürekli denetim gerçekleştiriyorlar, buna rağmen kurallara uyumda sıkıntı olduğunu görüyoruz. Maske takan kişi sayısında gözle görülür bir artış var ama sosyal mesafe ve ev ziyaretlerinin azalması noktasında halen büyük sıkıntı var. Hala kapalı alanlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bunun sonucu filyasyon ekiplerimiz özellikle şehir merkezi dışı alanlarda bütünüyle temaslı ya da pozitif halde yakın akrabaların bir arada yaşadığı aile binalarıyla karşılaşıyorlar. Bir aile toplantısı ya da misafirliği virüse bütün akrabalara bulaşma imkanı veriyor. Lütfen hiç kimse yakınlarımla zaten hep bir aradayım, onlardan bana bir şey geçmez düşüncesiyle hareket etmesin. Akraba, eş ve dostlarınızın sizden önce kimlerle temas ettiğini bilemezsiniz. Hiçbir kurala uymadan, etrafınızdaki kişilerin sağlığını tehdit edecek şekilde hareket edip, umarsızca hastalığı evinize yuvanıza davet etmenize gerek yok. Lütfen bu kışı önlemlere, bir hatta birkaç kat daha özen göstererek atlatalım. İnşallah bu kışı geçirirsek aşının gelişiyle bahar yakın. Birkaç ay daha özen gösterirsek, el birliğiyle bu işi başarabiliriz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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