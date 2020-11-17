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Kış soğukları kapıda! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar sağanakların etkisiyle belirgin oranda düşmeye başlıyor. Beklenen kış soğukları özellikle Marmara Bölgesi'nde poyrazın etkisiyle hissedilecek. İstanbul, yarından itibaren rüzgarlı ve yağışlı, hava ise çok soğuk. Öte yandan Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer olumsuzluk yaratabilecek kuvvetli yağışlar bekleniyor.
 17 Kasım 2020 15:41
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Kış soğukları kapıda! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Soğuyan havalar ile birlikte yağışların da artacağını belirten Dilek Çalışkan, perşembe ve cuma gününü işaret etti.

AKDENİZ'DE HORTUM İHTİMALİ

Çalışkan, ''Akdeniz'de; Fethiye, Muğla, Antalya, İç Anadolu Bölgesi'nde; Konya, Kayseri, Aksaray ve bazı yerlerde oldukça güçlü yağışlar bekliyoruz'' açıklamasını yaparak uyardı.

Etkili olduğu bölgelerde olumsuzluklara neden olabiliecek bu yağışların Akdeniz'de hortum oluşturma ihtimali de bulunuyor.

KIŞ SOĞUKLARI KAPIDA

Marmara Bölgesi'nde ara ara etkili olan güneşli hava, yerini kapalı ve yağışlı havaya bıracak.

Çalışkan, ''Sıcaklıkların yaklaşık 15 derece olduğu bölgede kış soğukları etkili olacak. Artan poyraz ve yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek'' dedi.

İSTANBUL'DA HAVA KAPALI VE YAĞIŞLI

Öte yandan İstanbul'da, iki gündür rüzgar zayıf olduğu için sis vardı. Ancak yarından itibaren poyraz kuvvetleniyor ve yağışlar başlıyor. İstanbul'da da hava kapalı ve yağışlı seyredecek.

Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar soğuk havanın etkisi ile şiddetlenecek.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR İHTİMALİ VAR'

Çalışkan ayrıca, sıcaklıkların yeni haftada daha da düşerek bazı şehir merkezlerine kar yağabileceğini söyledi. Çalışkan, 'Şu an bazı tepe noktalara yağıyor, yağacak ancak bir sonraki hafta ülkeye kar gelme ihtimali bulunuyor. Bu durum önümüzdeki günlerde kesinleşir'' ifadelerini kullandı.

NTV
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