Antalya'da FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
|17 Kasım 2020 15:46
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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