ABD'de yaşayan doktordan, türk vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti

ABD'de New Jersey'nin Delran ve Trenton şehirlerinde klinikleri bulunan ve 40 yıldan fazla bir süredir ABD'de yaşayan Türk doktor Vedat Obuz, New York Türkiye Başkonsolosluğu yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda Türkiye'ye dönemeyen ve ABD'de sağlık sigortası bulunmayan Türk vatandaşlarına yönelik ücretsiz veya indirimli sağlık hizmeti başlattı.

Fiziksel mesafeye dikkat edilmesinin, mümkün mertebe iki metre mesafe bırakılmasının ve uygun maske kullanımın önemine dikkat çeken Obuz, hastalığın yeniden çoğaldığı bugünlerde uyarılarını yinelemekte.

Dr. Vedat Obuz, kariyeri başarılarla dolu olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitiminin son yılında kemik iliği nakli merkezinin kuruluşunda görev almış, birincilikle kazandığı TUBİTAK/NATO bursuyla 1989 yılında doktora üstü araştırma ve eğitim için ABD'ye yerleşmiş ülkemizin gurur kaynağı bilim insanıdır. Radyasyon Onkoloji ve Kemik İliği bölümünde doktora üstü çalışmalarının ardından 1996'da Philadelphia, Albert Einstein Medical Center'da ihtisaslarını tamamlamıştır. 1999 yılında Lotus Clinics'i kurmuş ve halen kendi kliniğinin başında çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından olan Dr. Vedat Obuz tıp alanında girişimleriyle patentleri de vardır.