Acısız buz Lazer Epilasyon uygulaması

İstenmeyen kıllar birçok kadının ortak problemidir. Kıllardan kurtulmak için birçok yola başvursalar da bunların hiçbiri lazer epilasyon kadar etkili olmamaktadır. Kadınların birçoğu buz lazer epilasyon yaptırmaktadır. Fakat bir kısmı ise lazer epilasyonun ileri ki yaşlarda oluşturabileceği cilt hastalıklarından ya da yakma işlemi sırasında yanmaktan korktukları için bu işleme sıcak bakmamaktadırlar. Gelişen teknoloji ile birlikte kadınlar ve erkekler de evlerinde lazer epilasyon işlemini gerçekleştirebilmektedirler. Bunun için belirli markaların lazer epilasyon cihazları olsa bile kullanıcı yorumlarında evde yapılan epilasyon işlemlerinin pek de olumlu sonuçlar vermediği görülmektedir. Bu nedenle lazer epilasyon işlemleri mutlaka uzman kontrolünde yaptırılmalıdır. Buz lazer epilasyon son yılların en etkili yöntemleri arasında bulunduğu gibi, dünya genelinde bilinen ismi ise soprano ice olmaktadır. Ayrıca bu işlemin bir üst boyutu ise platinum olarak bilinmektedir.

Buz Lazer Epilasyon Seansları

Bugün sizlere çok iyi bir haberden bahsedecek ve bu haber ile birlikte en kısa sürede istemiş olduğunuz harika cilde kavuşmanızı sağlayacağız. Evet sizlere bugün Türkiye'nin en iyi buz lazer epilasyon merkezinden bahsedecek ve sizlerinde en kısa sürede sahip olmak istediğiniz muhteşem cilde kavuşmanızı sağlayacağız. Tarihten günümüze kadar birçok kadının en büyük sorunlarının başında gelen ciltteki lekeler ve istenmeyen tüylerin oldukça yoğun olması ve bu tüylerin zamanla tüm vücudunuza yayılması ile birlikte, en kötü görünümlere kavuşması nedeni ile sizlerde tarihin bu en iyi döneminde, teknolojiyi sonuna kadar değerlendirmeli ve teknolojinin en iyi zamanını yaşamış olduğumuz bu dönemde tarihte kalmamalısınız.

Özellikle şunu belirtelim ki, buz lazer epilasyon veya diğer ismi ile soprano ice uygulaması, çok kısa seanslar ile uygulanmaktadır. Bu sayede zamandan tasarruf edecek ve tabii ki daha hızlı bir şekilde istenmeyen kıllardan kurtulmuş olacaksınız. Bilindiği gibi lazer epilasyon fiyatları da genel olarak seans sayılarına göre belirlenmektedir. Bu seanslar ise ağrısız ve sancısız olduğu için, oldukça keyif verici olmakta ve zamandan da ciddi anlamda tasarruf edebilmektesiniz.

Soprano Ice Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Türkiye'nin alanında en iyi uzmanları ile çalışan ve sizlere sadece birkaç seansta istenmeyen tüylerinizden ve cildinize yapmış oldukları bakımlar ile birlikte, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayan ekip ile en kısa sürede istediğiniz ve sahip olamadığınız mükemmel cilde, uzmanlar ile birlikte sahip olabilirsiniz. İstenmeyen tüyleri hayatınızdan çıkarmak tam anlamı ile sizin elinizde olduğu için, bu imkanları sonuna kadar değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Günümüzde en iyi cihazları ile yapılan buz lazer epilasyon, cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayarak, artık tüyleri de hayatınızdan çıkarmanızı sağlayacaktır. En eşsiz vücut bakım ürünlerinin dahi sağlayamadığını, sadece birkaç seansta elde edecek ve harika bir vücuda sahip olmanın keyfini süreceksiniz.

Acısız bir şekilde buzlu lazer epilasyon ile mükemmel bir rahatlama elde edeceksiniz. Peki herkesin merak ettiği fiyatlar ne kadar? Tam olarak şunu söyleyebiliriz ki, burada önemli olan fiyat değil alacağınız hizmettir. Ancak yine de fiyatların seansa göre, seansların ise bölgeye göre değişiklik gösterdiğini söyleyelim. Ayrıca bu değişiklik ten renginiz, kıl yoğunluğu ve kılın yapısına da bağlıdır. Kısacası tüm vücut için fiyatlar değişken olurken, sadece genital bölge ya da yüz bölgelerinde seans fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Seans Başı Buz Lazer Epilasyon Fiyatları

Buz lazer epilasyon fiyatları seans başına göre değerlendirilmektedir. Yani genital bölgede işlemin az olması ya da tüm vücutta işlemin fazla olması değişmiyor. Çünkü burada önemli olan kaç seans alacağınızdır. Özellikle şunu da belirtelim ki, vücuda tüm işlemler bir kere de yapılmaz. Tüm vücut alsanız dahi, bu her seans için tüm vücuda işlem yapılarak, sonrasına aktarılıyor. Yani en etkili sonucu 10-12 seans arasında alabiliyorsunuz. Bölgesel seanslarda fiyatlar 300 TL civarı olurken, tüm vücutta ise bu fiyatlar 1000 TL'yi bulmaktadır.

Bu konuyu netleştirmek gerekirse eğer, kadınlar da ve erkeklerde bu fiyatlarda da farklılıklar görülebilir. Bunun yanında, epilasyon yaptıracak kişinin ten rengi de fiyatlara değiştirmektedir. Ayrıca kılın sertliği ve yoğunluğu da fiyatları değiştiren etkenler arasında bulunmaktadır. Buna göre uygulama yaptıracak kişinin, kaç seansta, hangi bölgesinde ki kıllardan kurtulacağını uzmanlar ile görüşmesi gerekiyor. İşte bu görüşme ile birlikte, merak ettiğiniz fiyatı çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Acısız Lazer Epilasyon Uygulamaları

Lazer epilasyon işleminde fiyat belirlenmesi birçok etkene bağlı olduğu için, öncelikle bu uygulamayı yapan uzmanlar ile görüşmeniz gerekiyor. Soprano ice avantajlarını incelemeye devam edersek eğer, ışınlar yüksek ısılarda derinin altındaki kıl köklerini kurutmak için deriye işlenmektedir. Bu işlem esnasında mutlaka ağrı hissedilmektedir. Ancak bu işlemler arasında en hafif ve acısı en az olan yöntem buz lazer epilasyon yöntemidir. Buz lazer epilasyon, diğer lazer epilasyon uygulamaları arasında en ağrısız, hızlı ve son teknolojilerinden biridir. Lazer epilasyonlar ütüleme epilasyon teknolojisi sayesinde acısız hale eski teknolojilerle getirilmişti.Buz lazer nasıl yapılıyor öğrenmek için izleyebilirsiniz.

Bugün ise gelişen teknolojiyle bilim insanları buz lazer teknolojisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Lazer epilasyon artık acı vermemekte ve cihaz başlıkları buzdan oluşmaktadır. Cihaz başlığının buz olması lazerin ismini getirmektedir. Ayrıca seans süreleri oldukça kısalmıştır. Bunun nedeni de lazer uçlarının çok geniş ve büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok şehirde buz lazer işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak en etkili adresin İstanbul olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bilhassa bahar ve kış aylarında İstanbul'a gelerek lazer epilasyon yaptıranlar bulunmaktadır.

Lazer Epilasyon Zararlı Mıdır?

Buz lazer epilasyon esnasında istenmeyen kıllardan kurtulmak için kıl köklerine ışık atımlarıyla kıl kökleri zayıflatılmaktadır. Böylece vücuttaki istenmeyen kıllardan kısa sürede kurtulmak mümkündür. Lazer epilasyonun ciddi sağlık problemlerine sebep olabilecek zararlarının olduğu kanıtlanmamıştır. Cilt yapısına göre değişiklik gösterebilen yan etkileri bulunduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Her cilt tipinin birbirinden farklı olması ve hassas yapılı ciltlerde lazer epilasyon yan etkilerine daha çok rastlanılmaktadır. Kısacası lazer epilasyonların tamamında belli sorunlar gün yüzüne çıkabilmektedir.

Lazer Epilasyonun Yan Etkileri Var Mıdır?

Lazer epilasyon esnasında veya sonrasında ciltte farklılıklar gözlemlenebilmektedir. Ciltte kızarıklık, yanma, leke gibi oluşumlar gözlemlenmektedir. Genel olarak da bu etkiler kalıcı olmamaktadır. Lazerden hemen sonra gözlemlenen yan etkilerdir. Hassas ciltlerde biraz daha uzun süre etkiler kalsa da geçici olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumun önlenebilmesi için lazer epilasyon yaptırılırken lazer cihazını cilde göre ayarlamak en doğrusu olacaktır. Epilasyon yaptırmaya karar verenler mutlaka güvenilir merkezleri tercih etmelidir ve güzellik uzmanlarının yönlendirmesiyle epilasyon işlemine başlamalıdır. Son teknoloji olan buz lazer ile de diğer yöntemlerle karşılaşılan sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Epilasyon İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Epilasyon işlemi uygulanmadan öncesinde ve sonrasında birçok dikkat edilmesi gereken kural vardır. Bakım ve hijyen kuralları en başta gelmektedir. Eğer epilasyon işlemi yaptırılacak olan bölgede yara, iltihap ya da enfeksiyon varsa o bölgelere buz lazer ya da diğer lazer epilasyon yöntemleri uygulanmamalıdır. Buz lazer İzmir merkezi tüm bu kurallara uyarak müşterilerine gereken hizmeti sağlamaktadır. Dikkat edilmediği takdirde lazer işlemi ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Epilasyon sonrasında güneş ışınlarından mutlaka kaçınılmalıdır. Epilasyon yapılan bölgenin doğrudan ışık altında kalması ciltte soyulma ve lekelere neden olabilmektedir. Bu nedenle güneş kremi kullanmadan güneş ışığının altında uzun süre kalınmamalıdır. Epilasyon sonrasında da en az 5 saat kadar duş alınmamalı ve su teması kesilmelidir.

Buz lazer işlemi bütün vücuda uygulanabilmektedir. Genital bölgeye yapılan lazer epilasyonların rahim ya da yumurtalık kanallarına zarar vermediği uzmanların araştırmaları sonucunda kanıtlanmıştır. Genital bölgeye hiçbir yan etkisi olmamaktadır. Epilasyon yaptırılmadan önce kadın doğum uzmanına danışılarak farklı sağlık problemi varsa epilasyon yaptırmak ya da yaptırmamak konusunda hekimden öğrenmek mümkün olmaktadır. Buz lazer epilasyon için yapılan önemli uyarılardan biri de hamilelerin epilasyonu kesinlikle yaptırmaması gerektiğidir. Hamilelik sürecinde ciddi zararlara neden olabileceği uzmanlarca belirtilmektedir. Sonuç olarak soprano ice yani buz lazer epilasyon işlemi ağrısız ve kesin bir kıl kurutma tedavisidir. Uygun cihazlar ayarları yapıldığında sonuçlar kalıcı olmaktadır.