Doktor ve sağlık çalışanlarına 'kırmızı reçete' operasyonu: 9 gözaltı
|17 Kasım 2020 16:14
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Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ihtiva eden ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulsüz reçete düzenleyip piyasaya sürdükleri iddia edilen, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu 9 kişi yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'da özel hastanede çalışan 3 doktorun kırmızı reçeteye tabi ilaçların yer aldığı çok sayıda reçete düzenleyerek şüphelilerle birlikte çalışan bir eczaneye yönlendirdikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Muğla, İzmir, Denizli, Aydın ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 4 bin 620 sentetik hap, çok sayıda kimlik fotokopisi ve reçete ele geçirdi.
Operasyonda, M.B. H.B. D.B, E.E, B.A, T.D, T.D. T.C. ve N.V.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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