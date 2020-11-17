Özel okul öğretmenleri, birden fazla okulda ders verebilecek
|17 Kasım 2020 16:12
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, karara ilişkin yazıyı illere gönderdi
Yazıda, özel okul öğretmenleri ve uzman öğreticilerin haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabileceği hatırlatıldı.
Corona virüs salgını nedeniyle 2020-2021 öğretim yılına mahsus olmak üzere iş sözleşmesinde belirtilen ders saatini kendi okulunda dolduramayanların, kurumları uygun görmesi halinde başka bir özel okul ile de iş sözleşmesi yapabileceği belirtildi.
Öğretmenlerin her koşulda toplamda 40 ders saatinden fazla ders vermeyecekleri vurgulandı.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak onay alması gerekiyor.
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